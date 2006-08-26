Небоскреб сможет вырабатывать электроэнергию

Во Флоренции спроектирован небоскреб, который сам сможет вырабатывать электроэнергию. Жилой дом высотой 250 метров насчитывает 59 этажей. Каждый из них способен независимо поворачиваться на 360 градусов, передает ИТАР-ТАСС.

По замыслу разработчиков, электричество будет вырабатываться за счет силы ветра крутящимися лопастными колесами, установленными между этажами, а также подвижными солнечными панелями.

По расчетам экспертов, здание сможет производить около 190 млн киловатт электроэнергии в год на общую стоимость более 7 млн евро. Таким образом, оно будет полностью энергонезависимым.

Разработчики уверяют, что жильцам дома вращение этажей не доставит никаких неудобств.

Строительство небоскреба начнется через 3 месяца в Дубаи и займет два с половиной года.