На территорию Японии вторглась неизвестная подлодка

В Японии ведутся поиски вторгшейся в ее территориальные воды неизвестной иностранной подводной лодки. По сообщению национального министерства обороны, неопознанная субмарина была замечена сегодня в районе островов Кюсю и Сикоку на западе страны. К тому времени, когда подтвердилось, что подводная лодка не принадлежит Японии или США, судно уже покинуло район, говорится в заявлении. В данный момент ведутся поиски субмарины, передает Associated Press.

10 ноября 2004 г., напоминает РосБизнесКонсалтинг, на японском флоте была объявлена боевая тревога в связи с обнаружением у побережья страны неизвестной субмарины. Подводную лодку засекли самолеты-разведчики неподалеку от острова Окинава. Позже была установлена принадлежность субмарины к ВМФ Китая. 12 ноября с.г. Токио выразил официальный протест КНР, причем министр экономики Японии заявил, что китайская атомная подлодка вторглась в территориальные воды Японии с целью разведки месторождений природного газа в районе островов, принадлежность которых оспаривается Токио и Пекином.