С начала года в Европу прибыли более 230 тысяч беженцев

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на Международную организацию по миграции.

Согласно обнародованным данным, большинство мигрантов из Сирии, Афганистана, Ирака и стран Африки прибывают к берегам Греции – 158,5 тыс. и Италии – почти 71 тыс. Также незначительное количество беженцев прибыло в Испанию и на Кипр.

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За этот же промежуток времени зарегистрировано 2920 погибших или пропавших без вести (1838 в течение первых шести месяцев 2015 года).

Большинство спасательных операций проводилось в Сицилийском проливе. Спасенных людей обычно высаживают в порты Сицилии, Лампедузы, Калабрии и Апулии.

При этом основными отправными точками для мигрантов являются Ливия и Египет.