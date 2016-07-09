С начала года в Европу прибыли более 230 тысяч беженцев
С начала 2016 года в Европу морским путем попали более 230 тысяч мигрантов и беженцев.
Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на Международную организацию по миграции.
Согласно обнародованным данным, большинство мигрантов из Сирии, Афганистана, Ирака и стран Африки прибывают к берегам Греции – 158,5 тыс. и Италии – почти 71 тыс. Также незначительное количество беженцев прибыло в Испанию и на Кипр.
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За этот же промежуток времени зарегистрировано 2920 погибших или пропавших без вести (1838 в течение первых шести месяцев 2015 года).
Большинство спасательных операций проводилось в Сицилийском проливе. Спасенных людей обычно высаживают в порты Сицилии, Лампедузы, Калабрии и Апулии.
При этом основными отправными точками для мигрантов являются Ливия и Египет.