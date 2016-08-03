В Испании устроенный немцами флешмоб приняли за теракт (видео)

Издание La Vanguardia сообщило, что инцидент произошел вечером 2 августа в популярном среди туристов муниципалитете Кастель-Пладжа-де-Аро, передает Газета.ру.

Двое немцев решили устроить флешмоб и через соцсети пригласили присоединиться всех желающих.

Вооружившись палками для селфи, участники флешмоба, которых набралось более 200 человек, стали бегать и кричать. По их задумке, они изображали, будто преследуют какого-то известного человека.

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Однако очевидцы приняли палки для селфи за оружие, а саму акцию — за нападение террористов. Поведение участников акции вызвало панику среди отдыхающих и местных жителей. По словам полиции, в эту ночью они приняли более сотни звонков от напуганных людей.

Испанское издание сообщает, что в результате неудачной шутки были задержаны пятеро молодых немцев, которых обвиняют в нарушении общественного порядка.