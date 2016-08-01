Крушение российского вертолета в Сирии: в сети появились кадры с документами экипажа
В Сирии под Алеппо сбили российский вертолет с пятью людьми на борту.
Снимки документов, предположительно принадлежавших экипажу Ми-8, были опубликованы в Twitter-аккуанте Syria Today.
"У российских пилотов были обнаружены документы и православная икона", - говорится в сообщении.
The #Russian helicopter pilot's papers and the Christian icon he carried in flight pic.twitter.com/dfetCdnTsB— Syria Today (@todayinsyria) August 1, 2016
Как сообщалось, в Сирии упал российский вертолет Ми-8. На его борту были 5 человек.
Таким образом, российская армия потеряла третий вертолет в Сирии. 24 ноября 2015 года турецкие военные сбили российский истребитель, нарушивший воздушное пространство страны. На поиск катапультировавшегося экипажа были направлены два вертолета Ми-8, однако одна из машин попала под обстрел. Ми-8 был уничтожен огнем с территории, подконтрольной боевикам.
12 апреля в Сирии разбился российский боевой вертолет Ми-28Н "Ночной охотник", два пилота погибли. По состоянию на 19 июня Министерство обороны РФ подтвердило гибель 11-ти российских военнослужащих в Сирии.