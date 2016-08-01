Крушение российского вертолета в Сирии: в сети появились кадры с документами экипажа

Снимки документов, предположительно принадлежавших экипажу Ми-8, были опубликованы в Twitter-аккуанте Syria Today.

"У российских пилотов были обнаружены документы и православная икона", - говорится в сообщении.

The #Russian helicopter pilot's papers and the Christian icon he carried in flight pic.twitter.com/dfetCdnTsB — Syria Today (@todayinsyria) August 1, 2016

Как сообщалось, в Сирии упал российский вертолет Ми-8. На его борту были 5 человек.

Таким образом, российская армия потеряла третий вертолет в Сирии. 24 ноября 2015 года турецкие военные сбили российский истребитель, нарушивший воздушное пространство страны. На поиск катапультировавшегося экипажа были направлены два вертолета Ми-8, однако одна из машин попала под обстрел. Ми-8 был уничтожен огнем с территории, подконтрольной боевикам.

12 апреля в Сирии разбился российский боевой вертолет Ми-28Н "Ночной охотник", два пилота погибли. По состоянию на 19 июня Министерство обороны РФ подтвердило гибель 11-ти российских военнослужащих в Сирии.