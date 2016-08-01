Все члены экипажа разбившегося в горах России самолета погибли

Об этом сообщил и.о. директора Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Владимир Плотников, передает РИА Новости.

Разбившийся в горах самолет нашли с вертолета Ми-8. Спасатели высадились недалеко от места крушения и добирались к Ан-2 пешком по тайге.

"Спасатели с места происшествия доложили – самолет разрушен, все сгорело. Выживших нет", — отметил Владимир Плотников.

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Он добавил, что сейчас спасатели готовят площадку для посадки поисково-спасательного вертолета. Сюда же будут садиться воздушные суда со следователями и представителями Межгосударственного авиационного комитета.

Ан-2 ("Кукурузник") — легкий транспортный самолет. Применяется на местных воздушных линиях для доставки пассажиров и грузов.

Как сообщалось, частный Ан-2, вылетевший в воскресенье из Бердска (Новосибирская область) в Красноярск, не прибыл в пункт назначения. В последний раз самолет вышел на связь с диспетчером, пролетая территорию Кемеровской области. На борту находились три члена экипажа.