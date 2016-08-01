В России в горах разбился самолет, судьба экипажа неизвестна

Об этом сообщил и.о. директора Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Владимир Плотников, передает РИА Новости.

На поиски воздушного судна вылетел вертолет Ми-8, также была задействована наземная группировка спасателей.

"Самолет нашли в горах – гора Абатова примерно в 40 километрах восточнее поселка Крапивинский. Сейчас спасатели нашего центра выбирают площадку для посадки, либо будут производить спуск на спусковых устройствах", — сказал собеседник агентства.

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Плотников добавил, что информации о характере повреждений самолета и судьбе экипажа пока нет.

Как сообщалось, частный Ан-2, вылетевший в воскресенье из Бердска (Новосибирская область) в Красноярск, не прибыл в пункт назначения. В последний раз самолет вышел на связь с диспетчером, пролетая территорию Кемеровской области. На борту находились три члена экипажа.