Сирия прекратила снабжать Ливан электроэнергией

Сирия прекратила снабжение Ливана дополнительной электроэнергией, пишет ливанская газета "Аль-Баляд".

Причину принятия такого решения сирийские власти объясняют "положением, сложившимся в сирийской электросети", сообщает газета.

Данное решение совпало по времени с угрозами Дамаска закрыть сирийско-ливанскую границу в том случае, если требование Израиля будет выполнено и вдоль границы разместятся международные войска, отмечается в публикации.

После 14 июля, когда израильская авиация разрушила в Ливане одну из двух основных электростанций страны, Сирия в порядке экстренной помощи стала поставлять своему западному соседу электроэнергию.

Сейчас электричество в Бейрут и другие районы Ливана подается только 12 часов в сутки. Компенсировать потерю электроэнергии Ливан сможет лишь после восстановления электростанции в Джийе, говорится в статье.

РИА "Новости"