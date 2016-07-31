Захватчики здания полиции в Ереване освободили заложников-медиков

Об этом сообщила официальный представитель министерства здравоохранения Армении, передает ТАСС.

"Врачу Норайру Теваняну и медсестре Малине Маркарян удалось выйти из захваченного (здания) полка патрульно-постовой службы полиции, когда они вывозили раненого", - подтвердила пресс-секретарь министра здравоохранения республики Анаит Айтаян.

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Как сообщал УНИАН, вооруженные люди захватили здание полка ППС 17 июля. Они требуют отставки президента Сержа Саргсяна и освобождения лидера радикальной оппозиционной организации "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна. С 27 июля они удерживали в заложниках бригаду медиков.