Франция отказалась выдать Грузии Окруашвили

Опального экс-министра обороны Грузии, Ираклия Окруашвили не выдадут грузинским властям. Апелляционный суд Парижа отклонил просьбу Тбилиси об экстрадиции.

На родине Окруашвили обвиняют во взяточничестве, отмывании денег, превышении служебных полномочий и должностной халатности.

Дело возбудили год назад. Экс-министр выехал из Грузии в Германию на лечение, и не вернулся. А впоследствии - попросил политического убежища во Франции.

Весной этого года Окруашвили вынесли заочный приговор - 11 лет заключения. Бывший соратник Михаила Саакашвили последние годы жестко критикует действующую грузинскую власть. Однако во время кавказского конфликта просился лично у президента пойти добровольцем в армию, чтобы воевать с россиянами.

5 канал