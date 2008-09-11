Франция отказалась выдать Грузии Окруашвили
Апелляционный суд отклонил просьбу
Опального экс-министра обороны Грузии, Ираклия Окруашвили не выдадут грузинским властям. Апелляционный суд Парижа отклонил просьбу Тбилиси об экстрадиции.
На родине Окруашвили обвиняют во взяточничестве, отмывании денег, превышении служебных полномочий и должностной халатности.
Дело возбудили год назад. Экс-министр выехал из Грузии в Германию на лечение, и не вернулся. А впоследствии - попросил политического убежища во Франции.
Весной этого года Окруашвили вынесли заочный приговор - 11 лет заключения. Бывший соратник Михаила Саакашвили последние годы жестко критикует действующую грузинскую власть. Однако во время кавказского конфликта просился лично у президента пойти добровольцем в армию, чтобы воевать с россиянами.