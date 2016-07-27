Bloomberg: После волны нападений миграционную политику Меркель снова критикуют

Об этом сообщают Райнер Бюргин, Патрик Донахью и Арне Делфс в статье "После нападений миграционная политика Меркель снова подверглась критике", опубликованной на сайте Bloomberg.

По словам депутатов от ее правящей коалиции, а также политиков из мелких политических партий, нападения показывают, что ее политика в отношении беженцев не работает, она сделала страну менее безопасной. В результате, это привело к краху относительного единства, которое существовало среди политической и медиа-номенклатуры. Они настаивают на немедленных действиях правительства по усилению мер безопасности.

"После этих нападений дебаты по вопросу беженцев перейдут на новый уровень", - сказал в интервью Марк Хауптман, депутат от ХДС. "Если вы посмотрите на подозреваемых, то увидите, что большинство из них радикализировались в последние два года. Теперь представьте себе, что произойдет с этими 1,3 миллиона беженцев, которые приехали в Германию в прошлом году. Ничем хорошим это не кончится".

Пытаясь опередить любую негативную реакцию общественности и ограничить потенциальные политические последствия, Ангела Меркель перенесла свою ежегодную летнюю пресс-конференцию на четверг, чтобы сообщить о реакции правительства на инциденты – стрельбу, нападение с топором, террористов-смертников и нападение с мачете. В трех из четырех атак, которые отняли жизни десятков людей, были задействованы беженцы. Но ни один из них не прибыл в самой последней волне в прошлом году.

Выборы в парламент федеральных земель

Наибольшую пользу из этой ситуации извлечет партия "Альтернатива для Германии" (AFD), которая заполучила сторонников в ХДС, обеспокоенных общественной безопасностью. Первое реальное политическое испытание состоится в сентябре. Осенью в Германии пройдут выборы, которые могут оказаться позором для Меркель. Еще до нападений, в опросах AFD уже набирала 19% в земле Мекленбург-Передняя Померания, в то время как ХДС был на уровне 25%.

"Задача Меркель – продолжать делать то, что она делает, то есть, держаться политического центра. Она должна представить себя практически как лидера-президента", - сказал Карстен Никель, старший вице-президент в Teneo Intelligence (Лондон), добавив, что нападения предоставили AFD "золотую возможность".

Германии удалось избежать крупномасштабных террористических актов на своей территории, в отличие от Франции, где в нападениях за полтора года погибли сотни людей, а также нападения в бельгийской столице в начале этого года. Нападения (самое последнее произошло во Франции во вторник, когда злоумышленники убили священника возле Руана) повысили уровень поддержки популистских партий в регионе, в том числе Национального фронта во Франции. И по ту сторону Ла-Манша, Великобритания проголосовала за то, чтобы покинуть Европейский союз отчасти из-за опасений по поводу иммиграции.

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"Учитывая увеличивающееся количество чрезвычайно серьезных инцидентов, AFD призывает правительство в срочном порядке выполнить свой долг и, по крайней мере, стабилизировать ситуацию в сфере безопасности в Германии с помощью эффективного пограничного контроля", - сказало руководство партии в своем заявлении. "За этим должны непременно последовать другие шаги, такие как немедленная и последовательная депортации преступников".

Главный противник Меркель в разгар наплыва беженцев, премьер Баварии Хорст Зеехофер, во вторник избегал того, чтобы напрямую критиковать канцлера. Три из четырех нападений произошли в его земле.

"Мы не достигнем внутреннего мира в этой стране одним лишь миролюбием", - сообщил журналистам Зеехофер во вторник. "Люди расстроены, люди боятся, и это вполне понятно. Необходим мощный ответ со стороны политиков, а не бесконечные дебаты".

Комментарий в газете "Bayernkurier", издании Христианского социального союза Зеехофера, все же содержал прямую критику в адрес канцлера: "Мало того, что своей политикой Ангела Меркель предоставила пакет стимулов правым популистам, своими открытыми границами и распростертыми объятиями она также создала вполне очевидные риски для безопасности".

Ускоренная депортация

Некоторые члены ХСС, баварской братской партии ХДС, призывают быстрее депортировать тех, кому было отказано в предоставлении убежища, как было в случае с одним из нападавших, а также более тщательно проверять беженцев, прибывших без надлежащего удостоверения личности. Бавария была "главными воротами" для лиц, ищущих убежища.

"Я никогда не питал иллюзий насчет того, что многие люди, которые приезжают к нам, оставляют свои травмы и конфликты позади, в своих странах", - сказал Флориан Хан, депутат ХСС. "Это то, с чем приходится справляться правительству, и, учитывая масштабы, я не думаю, что это возможно. Мы в ХСС обеспокоены тем, что мелкие политические партии извлекут пользу из этих событий, если мы не обсудим эту проблему".

Как правило, Меркель во время своих летних каникул посещает фестиваль Вагнера в Байройте, а потом идет в поход в Альпы, но сейчас она находится в сельской местности недалеко от Берлина. Министр внутренних дел Томас де Мезьер – который в понедельник объявил о планах увеличить присутствие федеральной полиции в аэропортах, на вокзалах и в других общественных местах – выступил в защиту политики Меркель в отношении беженцев, заявив, что подавляющее большинство лиц, ищущих убежища, не представляли никакой опасности.

"В целом, поддержка в нижней палате и в средствах массовой информации на высоком уровне, особенно в ведущих средствах массовой информации, но среди широкой общественности находится немало критиков", - сказал Вольфганг Босбах, депутат ХДС, который был председателем комитета внутренних дел в парламенте до прошлого года. "В последние месяцы критики в парламенте отмалчивались, потому что не хотели заработать себе репутацию ксенофобов".