Джемилев в письме Эрдогану осудил попытку военного переворота в Турции

В нем он осудил попытку военного переворота в Турции, передает Анадолу.

"Уверен, что турецкий народ и руководство страны вынесут преступникам необходимое наказание и осуществят меры по скорейшей нормализации ситуации", - говорится в послании.

"В ночь 15 июля мы с тревогой и печалью наблюдали за попыткой государственного переворота против свободной воли турецкого народа. С другой стороны, мы с необычайной гордостью и восхищением следили за усилиями турецкого народа, который во имя защиты свободы и государства вышел на улицы и ценою собственных жизней выступил против танков и оружия", - отмечено в письме.

Читайте такжеПоявились новые подробности атаки на отель Эрдогана в Мармарисе: президента Турции приказали взять живым

Джемилев подчеркнул, что крымскотарский народ всегда с президентом Турции и турецким народом.

Как сообщал УНИАН, попытка военного переворота в Турции в ночь на 16 июля завершилась провалом. Уже на следующий день начались массовые задержания и аресты. Не менее 45 тыс. человек были задержаны, уволены или отстранены от работы. Среди уволенных, кроме военных и полицейских, оказались учителя, деканы университетов и журналисты.

После неудачной попытки переворота в Турции на три месяца ввели режим чрезвычайного положения, а также приостановили действие Европейской конвенции о правах человека.