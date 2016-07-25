Amnesty International: задержанным участникам путча в Турции устроили жестокие пытки

Свидетельства массовых нарушений их прав были собраны организацией на основании бесед с независимыми источниками, которые побывали в местах содержания задержанных - полицейских участках, спортцентрах и зданиях судов, говорится в заявлении организации.

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Полиция в Анкаре и Стамбуле заключает задержанных на 48 часов в стрессовые условия, лишая их пищи и медицинской помощи, общения, применяя избиения, в том числе изнасилования. Несколько адвокатов, работающих в Анкаре, рассказали Amnesty International, что задержанных офицеров насиловали с помощью полицейской дубинки.

Также, сообщается о жестоких побоях, в результате которых у многих подозреваемых сломаны кости, есть синяки и опухоли на лице, голове, теле. Некоторые из них не могут уже ходить или стоять, постоянно теряют сознание. Причем, избивают не только мужчин, но и женщин. Свидетели рассказали представителям организации, что слышали один из докторов сказал об одном из задержанных: "Позвольте ему умереть. Мы скажем, что он поступил к нам мертвым".

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Свидетели рассказали Amnesty International и о том, что задержанные часто содержатся в помещениях, которые для этих целей не предназначены. В частности, в полицейском спортивном центре в Анкаре, в центре спорта Başkent и конюшнях клуба верховой езды.

По данным организации, в связи с попыткой госпереворота в Турции задержано уже более 10 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, в ночь 16 июля в Турции военные осуществили попытку государственного переворота.

Во время столкновений, по последним данным, погибло более 260 человек. После попытки переворота в стране были задержаны более 13 тысяч человек.

В Генштабе турецкой армии заявили, что организаторами переворота были представители ВВС и военной полиции. В стране на три месяца введено чрезвычайное положение.