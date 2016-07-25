Турция отзывает ряд своих послов из-за расследования попытки путча - СМИ

14:56, 25 июля 2016
Мир
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Турецкая власть решила отозвать ряд своих послов в связи с расследованием попытки военного переворота.

REUTERS

Об этом в своем Twitter сообщает агентство Anadolu, ссылаясь на слова главы МИД Чавушоглу.

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"В рамках расследования попытки государственного переворота в Турции отозвут ряд послов", - отмечается в сообщении.

В то же время не уточняется, из каких стран и сколько послов отзовут.

Как сообщал УНИАН, попытка военного переворота в Турции в ночь на 16 июля завершилась провалом.

Уже на следующий день начались массовые задержания и аресты. Не менее 45 тыс. человек были задержаны, освобождены или отстранены от работы. Среди уволенных, кроме военных и полицейских, оказались учителя, деканы университетов и журналисты.

После неудачной попытки переворота в Турции на три месяца ввели режим чрезвычайного положения, а также приостановили действие Европейской конвенции о правах человека.

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