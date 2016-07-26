Появились новые подробности атаки на отель Эрдогана в Мармарисе: президента Турции приказали взять живым

Об этом в своих показаниях рассказал Мехмет Джантаз, курсант военной академии в Стамбуле, задержанный по делу о нападении на отель в Мармарисе, передает Анадолу.

"В Чигли была поставлена цель захватить президента живым. Об этом были проинформированы члены отряда из 27 человек непосредственно перед операцией. На военно-воздушной базе в Йешиле нам было предписано находиться в состоянии готовности к возможным столкновениям, которые могут произойти", - рассказал он.

По его словам, он всего лишь выполнял специальную задачу, поставленную перед ним его однокурсником по военной академии, капитаном Исмаилом Йигитом.

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О цели задания ему не было известно, утверждает военнослужащий.

"Майор Шюкрю сказал нам, что мы исполняем приказ начальника Генштаба. Нам сообщили, что мы следуем в Мармарис, где и будем выполнять порученные нам действия", - продолжил он.

Чантаз также отметил, что в прошлом был спецназовцем, и полагал, что все происходящее является спецоперацией.

Ранее УНИАН сообщал, что отряд спецназа, охранявший президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сорвал попытку захвата отеля в средиземноморском городе Мармарис, в котором турецкий лидер находился в начале попытки переворота.

Через полчаса после того, как Эрдоган покинул отель в Мармарисе, туда прилетели три вертолета с сорока солдатами на борту, которые собирались «арестовать или убить» главу государства, однако столкнулись с президентской охраной, передает Al Jazeera.

Затем появилось видео, на котором зафиксирована перестрелка между турецкими повстанцами и охраной президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в одном из отелей Мармариса.