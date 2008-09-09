В Пхеньяне отмечают 60-летие со дня образования КНДР
09:20, 09 сентября 2008Мир
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Ким Чен Ир серьезно болен
В Пхеньяне сегодня отмечают 60-летие со дня образования КНДР.
По этому случаю пройдет большой военный парад, но пока не ясно, будет ли принимать участие в торжествах КИМ Чен Ир, сообщает радио «Свобода».
В последнее время о состоянии здоровья 66-летнего северокорейского лидера ходят противоречивые слухи. О том, что КИМ Чен Ир серьезно болен, сообщают сеульские газеты со ссылкой на южнокорейского дипломата. По данным издания, 22 августа лидер КНДР потерял сознание. Официальных подтверждений этой информации нет.
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