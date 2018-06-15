С Pokémon по жизни

УНИАН выяснил, в чем причина и основные последствия массового увлечения жителей планеты Земля этим приложением и грозит ли нашей стране покемономания.

Несмотря на то, что разработчики обещают запустить Pokémon GO в Украине лишь в ближайшие дни, возбужденные новинкой геймеры не хотят тратить драгоценные минуты на ожидание. Желая как можно скорее приступить к ловле покемонов, они взламывают приложение, устанавливая «пиратские» версии. Своими впечатлениями от игры с корресподентом УНИАН поделился один из таких игроков киевлянка Катерина Смоляная, 22 года.

«Приложение действительно захватывает. Не знаю, как долго продлится это увлечение, но пока ни я, ни мои друзья, не хотим останавливаться и проводим досуг за поиском и ловлей покемонов», - призналась она.

Суть стартовавшей в начале текущего месяца игры Pokémon GO довольно проста. Для начала пользователю необходимо загрузить приложение, авторизоваться с помощью Gmail-аккаунта, выбрать своего героя и отправиться на «охоту» за вымышленными существами - покемонами. Главная особенность игры заключается в том, что игрок не сидит на месте. Технология дополненной реальности, использованная в приложении, предусматривает то, что человек должен ходить по реальным улицам своего города, находя на карте маленьких покемонов (с англ. pocket monster – карманный монстр). Рассмотреть покемона, обозначенного на карте, можно через камеру своего смартфона - помимо реальной панорамы, на экране также будет отображаться искомый забавный зверек.

«Больше всего в этой игре мне нравится то, что надо ходить. После установки игры я стала гулять в два раза больше обычного. Теперь мы с друзьями можем выйти на поиски покемонов вечером, в дождь. То есть тогда, когда при других обстоятельствах сидели бы дома», - поделилась Смоляная.

По ее словам, чем больше ты гуляешь, тем больше вероятность найти редких и сильных зверьков. Если ловить их исключительно дома или в офисе, встречаешь самых обычных и часто встречаемых из них, а если расширить круг поиска до, например, территории радиусом 10 км, вероятность встретить редкого покемона увеличивается в разы.

Также Смоляная рассказала, что, помимо формата, игра привлекает ее своей особой реалистичностью. То есть вид покемона, которого встречает игрок, зависит не только от того, какую дистанцию он прошел, но и от местности, времени суток и погоды. Например, покемона, который относится к водному типу, вероятнее всего встретить возле водоема или во время дождя.

Все это делает приложение интересным и захватывающим для пользователей. Все это и помогло завоевать сердца миллионов пользователей во многих странах мира и стать уникальным культурным феноменом.

Игра ценою в миллиарды

Официальный запуск игры Pokémon GO состоялся 6 июля в США, Австралии и Новой Зеландии. На прошлой неделе этот список пополнили также Германия, Великобритания, а затем и многие другие страны Европы. И несмотря на то, что с того времени прошло лишь несколько дней, приложение успело достичь небывалого успеха.

По состоянию на третью неделю июля только в Америке аудитория Pokémon GO превысила 21 млн пользователей. Игра обогнала по популярности знаменитые социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp и принесла своим создателям баснословную прибыль. Как сообщают западные издания, ежедневно разработчики получают более 1,6 млн долл. только за счет пользователей «яблочной» операционной системы IOS. При этом доход от пользователей ОС Android в этом показателе не учитывается.

По данным японской фондовой биржи, со времени выхода Pokémon GO, акции компании Nintendo выросли в цене почти вдвое. Nintendo является крупнейшим японским производителем видеоигр и игровых консолей. По данным СМИ, ей принадлежит 5-10% акций компании Niantic Labs, разработавшей игру Pokémon GO, а также 33% компании Pokémon Company, отвечающий за продвижение одноименного бренда.

В пятницу, 15 июля, котировки акций компании Nintendo составили 263,9 долл. за штуку при капитализации 37,4 млрд долл. Менее чем за две недели она вошла в «двадцатку» крупнейших компаний Японии и установила абсолютный рекорд за всю историю японского фондового рынка по объемам торгов.

При этом само приложение - бесплатное. Но при желании пользователи могут за символическую плату пополнить запас своих виртуальных золотых монет, используемых для покупки различных бонусов и вспомогательных предметов. Например, 100 виртуальных монеток стоят 1 долл., 1,2 тыс. – 10 долл., 14,5 тыс. – 100 долл. Согласно прогнозам аналитиков, в течение года выручка разработчиков от продажи монет и бонусов может составить около 4 млрд долл.

Изменчивый мир, гибкие маркетологи

Ошеломляющим успехом приложения не преминули воспользоваться маркетологи всего мира. Многие рестораны, кафе, музеи технологически развитых стран готовы платить большие деньги за то, чтобы превратить свои заведения в так называемые покестопы – места, в которых редкие покемоны и бонусы появляются особенно часто. Таким образом, они привлекают к себе большее количество посетителей. При этом нередко рядом со входом в такие заведения красуются таблички: «Покемоны – только за оплату».

В Украине «покемономания» еще не достигла таких масштабов как в США и Европе. Во многом по причине того, что официальная версия игры в нашей стране еще не появилась. Хоть это и не мешает людям нелегально устанавливать «пиратки» и искать покемонов уже сейчас. Несмотря на то, что разработчики обещают запустить игру в Украине «со дня на день», дата ее официального выхода еще не известна. При этом предприимчивые украинцы также стараются превратить увлекательное время провождения в прибыльный бизнес и встречают Pokémon GO во всеоружии.

«Интересно, что компьютерные игры из простого развлечения превратились в целые индустрии. Раньше геймеры только тратили деньги на свои развлечения, а сейчас они на своих хобби могут даже зарабатывать. Больше того, игровая индустрия создает новые рабочие места для людей, обслуживающих потребности игроков. В Штатах люди готовы платить 20 долл. в час за то, что эксперт по покемонам зайдет в аккаунт игрока и прокачает его до высокого уровня. Правда, там это не очень законно, потому что правила запрещают играть за чужой аккаунт», - сказал ведущий эксперт рынка труда, директор по развитию Work.ua Сергей Марченко.

Украина не отстает от мировых тенденций. В частности, 18 июля на сайте Work.ua появилась вакансия «Pokémon GO Эксперт». Этот человек должен будет помогать своим клиентам добиваться максимального продвижения в игре и отвечать за продажу «покестопов» для бизнеса. Получать за свою работу «эксперт по покемонам» будет неплохие деньги - около 25 тыс. грн в месяц при средней заработной плате украинских штатных работников на уровне 4,9 тыс. грн.

«Думаю, вакансии такого типа будут появляться еще, но большого влияния на рынок труда они не окажут. Даже если их будут тысячи, в чем я сильно сомневаюсь, на украинском рынке труда, объемом порядка 18 млн человек, это не отразится. А для узкой прослойки продвинутых геймеров это новые возможности, конечно же», - добавил Марченко.

История успеха

Дополненная реальность – не новое понятие и Pokémon GO - не первое «детище» японской компании Niantic Labs, основанное на этой технологии. Ранее японцы разработали онлайн-игру Ingress, в которой участники игры передвигаются в реальном мире и взаимодействуют с реальными объектами, но в дополненной реальности. При этом игроки делятся на две группы. Побеждает команда, захватившая большую часть земного шара.

По данным разработчика, в прошлом году аудитория Ingress составила около 7 млн игроков. Однако, эта игра послужила скорее трамплином для более глобального проекта – Pokémon GO.

Игра Ingress дала возможность разработчикам собрать огромную базу данных о реальных объектах, которую наполняли сами игроки, обмениваясь фотографиями с их описаниями и координатами. Владение этой базой позволило Niantic Labs сложить верное представление о той или иной местности и в будущем качественно «разбросать» покемонов.

«Разработчики (Niantic – УНИАН) пришли к Nintendo и сказали - а давайте соединим нашу базу с вашей франшизой, и получится по-настоящему крутой продукт. Получилось. Поэтому все клоны покемонов, которые сейчас спешно разрабатываются, обречены на провал, т.к. у них этой базы нет», - рассказал технический руководитель направления игр компании Ciklum Андрей Шпак.

При этом он добавил, что основная причина успеха Pokémon GO заключается в том, что приложение позволяет людям окунуться в детство. Интернет уже давно мечтал о качественной игре на такую тему. Однако, по прогнозам эксперта, успех Pokémon GO не будет долгим. Во-первых, потому что рано ли поздно любая игра надоедает. А во–вторых, она пока не оправдывает ожиданий требовательной части поклонников из-за несовершенной системы сражений.

«Вместо старого доброго боя по типу «камень-ножницы-бумага» на 10-12 элементов, игрокам подсунули элементарную схему «проведи пальцем по экрану вверх для атаки, в сторону – для уклонения». Или Nintendo сейчас на волне успеха быстро бросит все силы на усовершенствование боевой системы, или этот «бум» обернется «пшиком» очень быстро», - подытожил Шпак.

Тем временем, это не единственная ложка дегтя в японской бочке меда. Как сообщают поклонники Pokémon GO, не смотря на множество ее достоинств, игра имеет также и ряд недостатков. Из-за перегруженности серверов приложение часто виснет. Карты могут не корректно отображать место расположения покемона. Система не «запоминает» пользователя, то есть при каждом входе необходимо в обязательном порядке вводить свой e-mail и пароль. Кроме того, игра сильно садит заряд аккумулятора. Но некоторые из этих проблем могут отчасти быть вызваны и тем, что игроки установили не официальную версию приложения.

Всемирный заговор

Психолог, психотерапевт Екатерина Александровская, комментируя последствия массового увлечения Pokémon GO, согласилась со Шпаком, предположив, что игра пробудет на пике популярности недолго. Но за это время она может существенно отразиться на мироощущении людей.

«Мир стремительно развивается, и виртуальная реальность все больше становиться частью нашей повседневной жизни. Прогресс и развитие остановить не удастся. Но такой резкий переход «виртуального» в «реальное» не всегда безопасен. Человек может просто очень увлечься игрой и не заметить настоящей опасности», - отметила Александровская.

Такие случаи уже были. В сети Интернет все чаще появляются новости о том, что игроки, увлекшись поиском вымышленных зверьков, заходят в опасные места, рискуя жизнью.

Однако это не единственная причина, по которой приложение Pokémon GO не так безобидно, как может показаться на первый взгляд. Согласно политике конфиденциальности, компания Niantic может хранить геоположение, адреса электронной почты, историю поиска интернет-браузера своих пользователей. Кроме того, поскольку авторизация в игре происходит с помощью Gmail-аккаунта, у разработчиков автоматически появляется доступ к почте и сохраненным документам игроков.

В связи с этим возникло множество теорий о том, что приложение Pokémon GO разработано с целью шпионажа и является идеальным оружием разведки. Разработчик видит весь мир глазами игроков и всецело контролирует их маршруты, размещая покемонов на карте в нужном порядке. Таким образом, зверушек, к примеру, можно «разбросать» на военных объектах, закрытых базах, в офисах высокопоставленных лиц и без труда подсмотреть все, что нужно.

Эти догадки мгновенно нашли отклик в России и Китае, где всерьез рассматривается вопрос о запрете Pokémon GO на законодательном уровне. В Украине эта теория тоже нашла поддержку. Так, на сайте президента 18 июля появилась петиция, призывающая власти предотвратить официальный выход приложения Pokémon GO. Президент рассмотрит петицию, если за 92 дня ей удастся набрать 25 тыс. подписей. За первый день под документом подписались только 8 украинцев.

В то же время, несмотря на то, что теория о Pokémon GO как средстве шпионажа звучит довольно интересно, она является исключительно догадкой и не может быть доказана. В конце концов, новая болезнь - покемонофобия может оказаться обычной паранойей и страхом перед неизвестностью.

Однако стоит учитывать, что даже если разработчики не замешаны во всемирный заговор, любую систему можно взломать. Следовательно, теоретически, весь массив данных о миллиардах людей во всем мире может попасть не в те руки, и в последствии использован во вред людям.

На данном этапе сложно судить, является ли Pokémon GO добром или злом. Но игра о вымышленных зверьках родом из детства стала революцией в сфере мобильных приложений и превратила технологию дополненной реальности в неотъемлемую часть нашей повседневной жизни. Перспективы у этой технологии безграничны – начиная учебой и заканчивая производством. Единственное ограничение – человеческое воображение и наличие средств на покупку смартфона.

Надежда Бурбела