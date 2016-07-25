ООН: в этом году в Афганистане совершено рекордное число нападений на мирных жителей

Об этом заявила миссия ООН в стране, передает Би-би-си. С начала года в Афганистане 5166 гражданских лиц было убито или ранено - это самый высокий показатель с начала подсчетов в 2009 году.

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Всего в этом году погибли около 1,6 тыс. человек, а ранения получили 3,5 тыс. По сравнению с первым полугодием 2015 года количество пострадавших гражданских лиц выросло на 4%.

Кроме того, за первые полгода пострадали полторы тысячи тысячи детей, из которых 388 погибли. Число жертв среди детей в 2016 году также оказалось самым крупным за время наблюдений.

В общей сложности, по подсчетам ООН, с 1 января 2009 года по 30 июня 2016 года в стране пострадали почти 64 тыс. человек, из которых почти 23 тыс. погибли, а около 41 тыс. получили ранения.

Согласно отчету ООН, все эти люди были убиты за мирными видами деятельности - молитвой, работой, учебой или даже во время пребывания в больницах.

Они стали жертвами столкновений между правительством и воюющими с ними силами. 60% из пострадавших стали жертвами антиправительственных сил, сообщает ООН. Однако число жертв правительственных войск также растет.

В Афганистане регулярно происходят взрывы и нападения на гражданских. Последнее крупное нападение произошло в эту субботу. Смертник взорвал себя на протестной акции шиитов-хазарейцев в Кабуле. Жертвами взрыва стали более 80 человек, а 230 человек получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство".