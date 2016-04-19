В результате теракта в Афганистане погибли 30 человек - СМИ

Pajhwok Afghan News передает, что в результате взрыва убиты по меньшей мере 6 человек, более 20 получили ранения. При этом афганское агентство Khaama Press приводит данные о 30 погибших. По данным СМИ, террорист-смертник подорвал себя рядом со зданием разведслужб республики. Пока ни одна из действующих в стране экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за теракт, пишет Росбалт.

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По информации Reuters, в больницы были доставлены восемь легко раненных военнослужащих.

Как сообщалось, взрыв прогремел в центре столицы Афганистана утром во вторник. У посольства США в центре города были слышны звуки сирен, в небе был виден густой дым. Рядом с посольством находится штаб-квартира миссии НАТО в Афганистане. Взрывом эти здания затронуты не были.

Позднее СМИ сообщили, что вблизи здания Управления национальной безопасности (УНБ) Афганистана взорвалсяначиненный взрывчаткой автомобиль.