Экстремисты, захватившие отделение полиции в Ереване, отказались сдаваться (фото)

22:37, 23 июля 2016
Мир
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Люди, которые захватили в Ереване отделение полиции, отказались сдаваться до выполнения их требований.

REUTERS

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Они требуют отставки президента Армении Сержа Саргасяна и проведения новых выборов. Главный переговорщик Виталий Баласанян надеется, что ситуация разрешится в ближайшие дни.

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Напомним, сегодня стало известно об освобождении из здания всех заложников.

REUTERS

Как сообщал УНИАН, утром 17 июля в Ереване вооруженные люди захватили здание полка патрульно-постовой службы и взяли в заложники нескольких полицейских. Вооруженная группировка потребовало освободить лидера праворадикального политического движения "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна, арестованного в июне по обвинению в незаконном хранении оружия.

Во время нападения на участок полиции один сотрудник правоохранительных органов погиб, шестеро были ранены. На следующий день из здания выпустили двух заложников.

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