Мэй сообщила Туску об отказе Великобритании от председательства в ЕС

Премьер-министр страны Тереза Мэй сообщила об этом в телефонном разговоре с председателем Европейского совета Дональдом Туском.

Председательствующая в Совете ЕС страна меняется каждые шесть месяцев в соответствии с заранее утвержденным графиком. Премьер-министр страны, которой выпало возглавлять совет, становится его председателем. Очередь Великобритании настанет во второй половине 2017 года.

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Однако, по словам Мэй, ее правительство в этот период будет занято обсуждением условий выхода Великобритании из ЕС.

Как сообщал УНИАН, ранее Министр иностранных дел Бельгии Дидье Райндерс заявил, что его страна готова руководить работой Европейского Союза вместо Великобритании.

23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%.