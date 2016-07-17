Бельгия заявила о готовности председательствовать в ЕС вместо Великобритании

Как передает Польское радио, председательство Лондона в Совете ЕС уже давно было запланировано на вторую половину 2017 года. Однако после референдума, по результатам которого большинство британцев высказались за выход из евросоюза, это уже не является определенным.

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Бельгийские СМИ сообщают, что решение по этому вопросу может быть принято быстро, даже на следующей неделе. По мнению экспертов, дополнительное председательства в Совете ЕС не повлечет дополнительных расходов, потому что в Брюсселе расположены учреждения ЕС.

Бельгия как одна из стран-основательниц Евросоюза, имеет немалый опыт: в 2010 году руководила работой ЕС в двенадцатый раз. Следующее председательство Бельгии запланировано на 2024 год.

Как сообщал УНИАН, 23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%. В Шотландии во время референдума 62% населения проголосовало против выхода из ЕС.