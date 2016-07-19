Неспокойная Турция: вооруженные люди обстреляли пост полиции, есть раненые
10:29, 19 июля 2016Мир
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В районе города Мачка в провинции Трабзон Турции вооруженные люди обстреляли пост полиции.
REUTERS
Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на газету Hurriyet.
Нападение произошло сегодня около 08:45.
Отмечается, что огонь по посту дорожной полиции было открыто из леса. Полицейские несли службу возле въезда в туннель.
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В результате обстрела ранения получили четверо полицейских и один гражданский. Раненые госпитализированы.
Сейчас правоохранители пытаются поймать нападавших, которые скрылись в лесистой местности.
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