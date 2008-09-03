Тимошенко и Солана обсудили вопросы региональной безопасности

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО провела сегодня телефонный разговор с Генеральным секретарем Совета министров Европейского Союза – Верховным представителем ЕС по вопросам общей внешней и безопасности политики Хавьером СОЛАНОЙ.

Во время разговора обсуждались вопросы региональной безопасности в контексте военного конфликта между Россией и Грузией и вопрос европейской интеграции Украины, сообщает Управление в связях со СМИ секретариата КМУ.

Стороны согласились, что сохранение внутренней политической стабильности является необходимым условием приближения Украины к ЕС, отметили в управлении.