НАТО взяло под контроль воздушное пространство Грузии

Система контроля воздушного сообщения Грузии подключена к аналогичной системе НАТО, что позволит альянсу получать информацию с грузинских радаров, сообщает корреспондент ИТАР-ТАСС в Брюсселе, присутствовавший на еженедельном брифинге пресс-секретаря НАТО Джеймса Аппатурая (James Appathurai).

Представитель альянса отметил, что грузинская система воздушного контроля "в значительной степени разрушена" в ходе боевых действий и потребуется некоторое время, чтобы удовлетворить просьбу Тбилиси о помощи в восстановлении радаров.

Решение о присоединении Грузии к программе НАТО по обмену данными о ситуации в воздушном пространстве было принято еще в марте 2008 года. В Тбилиси заявляли, что использование современных методов контроля поможет точно установить факты нарушения воздушного пространства страны. Ранее грузинские власти неоднократно обвиняли российские ВВС во вторжении в ее воздушное пространство, напоминает Лента.ру.

На сегодня в единую систему воздушного контроля НАТО входят члены альянса и Австрия. Кроме того, соглашение об участии в программе подписали Албания, Финляндия и Украина.