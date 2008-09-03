Парламент Грузии досрочно отменил военное положение

Парламент Грузии сегодня на пленарном заседании утвердил указ президента Грузии «О досрочной отмене с 4 сентября военного положения на всей территории Грузии». Парламент также утвердил указ президента «Об объявлении с 4 сентября чрезвычайного положения на территории Абхазской автономной республики, бывшей Югоосетинской автономной области и некоторых других районах страны, контролируемых оккупационными войсками России». В указе президента, утвержденном парламентом, сказано, что «чрезвычайное положение в вышеназванных районах Грузии введено сроком на 15 дней», пишет Газета.ру.

Военное положение на всей территории Грузии было введено 9 августа по решению парламента, одобрившего указ президента страны о введении ВП сроком на 15 дней, 23 августа парламент поддержал предложение президента о продлении военного положения на период с 24 августа до 8 сентября.