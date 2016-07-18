"Легкая добыча": дядя террориста из Ниццы рассказал о вербовке племянника боевиками ИГИЛ

Об этом агентству Associated Press рассказал его дядя Садок Булель, сообщает РБК.

Отмечается, что французские власти не смогли подтвердить агентству эту информацию, уточнив, что расследование теракта в Ницце продолжается.

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По словам дяди Булеля, его племянник стал «легкой добычей» для вербовщика ИГ, учитывая его семейные проблемы — расставание с женой и детьми. Садок Булель, проживающий в Тунисе, узнал о вербовке племянника от родственников, которые живут в Ницце. Как отмечает AP, друзья и родственники Мухамеда Булеля говорили, что раньше он не был соблюдающим требования ислама мусульманином.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 14 июля грузовик на полном ходу врезался в толпу на Английской набережной в Ницце, где в тот момент находились тысячи людей, расховшиеся после праздничного фейерверка по случаю национального праздника Франции.

Согласно последним данным, погибли 84 человека, среди которых один гражданин Украины, еще двое украинцев получили травмы.