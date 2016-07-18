"Легкая добыча": дядя террориста из Ниццы рассказал о вербовке племянника боевиками ИГИЛ
Мухамед Булель, который находился за рулем грузовика, въехавшего в толпу на Английской набережной в Ницце и задавившего 84 человека, был завербован около двух недель назад членом группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) из Алжира.
Об этом агентству Associated Press рассказал его дядя Садок Булель, сообщает РБК.
Отмечается, что французские власти не смогли подтвердить агентству эту информацию, уточнив, что расследование теракта в Ницце продолжается.
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По словам дяди Булеля, его племянник стал «легкой добычей» для вербовщика ИГ, учитывая его семейные проблемы — расставание с женой и детьми. Садок Булель, проживающий в Тунисе, узнал о вербовке племянника от родственников, которые живут в Ницце. Как отмечает AP, друзья и родственники Мухамеда Булеля говорили, что раньше он не был соблюдающим требования ислама мусульманином.
Как сообщал УНИАН, поздно вечером 14 июля грузовик на полном ходу врезался в толпу на Английской набережной в Ницце, где в тот момент находились тысячи людей, расховшиеся после праздничного фейерверка по случаю национального праздника Франции.
Согласно последним данным, погибли 84 человека, среди которых один гражданин Украины, еще двое украинцев получили травмы.