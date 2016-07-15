Жестокий теракт в Ницце: в сети появились кадры столкновения грузовика с толпой (видео)
В сети появилось видео, на котором запечатлен момент атаки на собравшихся на набережной Ницце людей.
На кадрах видео, снятом, вероятно, из окон одного из домов, видно грузовик, движущийся по направлению к собравшимся на набережной людям.
Truck smashing into crowd in #Nice kills at least 30 people and at least 100 injured . #Nice06pic.twitter.com/TOgO1h33Mv— Dr. Nabeel Alvi (@RphNabeel) 14 липня 2016 р.
Еще один появившийся на YouTube ролик был снят кем-то из толпы людей в момент атаки. На видео зафиксирован момент, когда грузовик врезается в толпу.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам до 18 лет.
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Bastille Day revellers flee scene of truck attack in Nice #PrayForNicehttps://t.co/yb6iLzAKec— The Telegraph (@Telegraph) 15 липня 2016 р.
Truck ploughs through group of people during #BastilleDay terror attack https://t.co/W8G4JqAi0epic.twitter.com/GjzKRm59dv— Daily Mail Online (@MailOnline) 15 липня 2016 р.
Как сообщал УНИАН, грузовой автомобиль умышленно въехал в толпу людей во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце. Число жертв возросло до 84 человек.
Президент Франции Франсуа Олланд назвал нападение в Ницце терактом.