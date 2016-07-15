Жестокий теракт в Ницце: в сети появились кадры столкновения грузовика с толпой (видео)

На кадрах видео, снятом, вероятно, из окон одного из домов, видно грузовик, движущийся по направлению к собравшимся на набережной людям.

Truck smashing into crowd in #Nice kills at least 30 people and at least 100 injured . #Nice06pic.twitter.com/TOgO1h33Mv — Dr. Nabeel Alvi (@RphNabeel) 14 липня 2016 р.

Еще один появившийся на YouTube ролик был снят кем-то из толпы людей в момент атаки. На видео зафиксирован момент, когда грузовик врезается в толпу.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам до 18 лет.

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