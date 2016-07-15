Жестокий теракт в Ницце: в сети появились кадры столкновения грузовика с толпой (видео)

09:29, 15 июля 2016
Мир
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В сети появилось видео, на котором запечатлен момент атаки на собравшихся на набережной Ницце людей.

REUTERS

На кадрах видео, снятом, вероятно, из окон одного из домов, видно грузовик, движущийся по направлению к собравшимся на набережной людям.

Еще один появившийся на YouTube ролик был снят кем-то из толпы людей в момент атаки. На видео зафиксирован момент, когда грузовик врезается в толпу.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам до 18 лет.

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Как сообщал УНИАН, грузовой автомобиль умышленно въехал в толпу людей во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце. Число жертв возросло до 84 человек.

Президент Франции Франсуа Олланд назвал нападение в Ницце терактом.

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