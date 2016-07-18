Мужчина в военной форме открыл стрельбу возле здания суда в Анкаре

Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на NTV.

Мужчина начал стрельбу после того, как к зданию суда привезли военных командиров. Их задержали по подозрению в попытке организовать государственный переворот.

Нападавший убит.

В понедельник министерство внутренних дел Турции отстранило от работы более 8770 полицейских, сотрудников жандармерии и чиновников, в том числе 30 губернаторов провинций и 47 руководителей районов. Их подозревают в причастности к попытке устроить государственный переворот.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 июля группа военных мятежников попыталась установить контроль над двумя крупнейшими городами Турции - Анкарой и Стамбулом.

Над столицей Турции по приказу заговорщиков были подняты в воздух военные вертолеты и самолеты, также в город были введены танки.

Началась стрельба, раздались первые взрывы. Примерно в то же время в Стамбуле военные под командованием повстанцев перекрыли два моста через Босфор. Бронетехнику мятежников подогнали к международному аэропорту Стамбула "Ататюрку". Но правительство сохранило контроль над ключевыми силовыми структурами. Важную роль в подавлении мятежа сыграли рядовые граждане Турции, которые вышли на улицы по призыву Реджепа Тайипа Эрдогана. В мечетях муллы призывали турок защитить действующую власть.