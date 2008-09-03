Европарламент принял резолюцию по российско-грузинскому конфликту

Европарламент призвал Россию уважать свои обязательства и вывести войска из Грузии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в резолюции Европарламента, одобренной сегодня.

«За» проголосовали 549 депутатов, против – 68, воздержался 61.

Депутаты также высказались за направление в конфликтные регионы миссии наблюдателей в рамках Европейской политики безопасности и обороны.

Европарламент осудил одностороннее признание Россией независимости Южной Осетии и Абхазии, а также призвал Совет ЕС и Еврокомиссию пересмотреть свою политику в отношении России.

При этом депутаты поддержали решение Европейского Совета (саммита председателей государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) отложить переговоры с Россией о новом соглашении до тех пор, пока Россия не выведет свои войска с территории Грузии на позиции, которые они занимали до 7 августа этого года.

В вопросе отношений с Грузией депутаты призвали Еврокомиссию предложить соглашение об упрощении визового режима с условиями по меньшей мере равными тем, которые содержатся в соответствующем соглашении с Россией.

Депутаты также призвали власти Грузии и России сотрудничать с офисом прокурора Международного криминального суда с целью расследования военных преступлений, совершенных во время войны в Южной Осетии.

Кроме этого, Европарламент высказался за адаптацию Европейской политики соседства (ЕПС) к потребностям восточных партнеров ЕС, которые принимают участие в ЕПС, и поддержал создание зоны свободной торговли с Грузией, Украиной и Молдовой.

Депутаты отметили важную роль, которую играет Грузия в вопросе усиления энергетической безопасности ЕС, способствуя созданию альтернативных российским маршрутам транзита нефти и газа. При этом в резолюции содержится убеждение в том, что ЕС и в дальнейшем будет выполнять свои обязательства по строительству газопровода “Набукко” через территорию Грузии.