Путин стал влиятельнее Анжелины Джоли

В сотню самых влиятельных людей по версии издания Vanity fairвпервые вошел российский премьер Владимир Путин, пишет Полит.ру.

Более того – он сразу возглавил рейтинг, опередив медиа-магната Руперта Мердока, совладельцев Google, инвест-гуру Уоррена Баффета, российского «мистера Челси» Романа Абрамовича, экс-президента США Билла Клинтона, Брэда Пита с Анджелиной Джоли и многих других известных и не очень людей.