Путин стал влиятельнее Анжелины Джоли
14:24, 03 сентября 2008Мир
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Российский премьер возглавил рейтинг
В сотню самых влиятельных людей по версии издания Vanity fairвпервые вошел российский премьер Владимир Путин, пишет Полит.ру.
Более того – он сразу возглавил рейтинг, опередив медиа-магната Руперта Мердока, совладельцев Google, инвест-гуру Уоррена Баффета, российского «мистера Челси» Романа Абрамовича, экс-президента США Билла Клинтона, Брэда Пита с Анджелиной Джоли и многих других известных и не очень людей.
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