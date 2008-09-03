Медведев назвал Саакашвили «политическим трупом»

Президент России заявил, что Россия считает грузинского президента Михаила Саакашвили “политическим трупом”.

Также в интервью итальянской прессе Дмитрий Медведев предрек действующей грузинской власти банкротство.

Российский лидер говорит, что Москва готова вести с Грузией переговоры на разные темы, однако он лично встречаться с Саакашвили не собирается.

А грузинский парламент в ближайшее время введет чрезвычайное положение в Южной Осетии и Абхазии и объявит эти территории оккупированными российскими войсками. Военное положение по всей стране отменят.

Накануне Грузия официально сообщила России о разрыве с ней дипломатических отношений. С сегодняшнего дня российское посольство в Грузии прекратит работу, а дипломаты выедут из страны в ближайшее время. В Москве будет работать лишь грузинское консульство.

ICTV