США выделят $1 миллиард в помощь Грузии?
08:25, 03 сентября 2008Мир
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Помогать будут "планомерно"
Администрация Буша в среду объявит о предложении выделить около $1 млрд в помощь Грузии для восстановления после войны, сообщил представитель администрации, передает Reuters.
Планируемая помощь Грузии будет оказываться планомерно в течение нескольких лет, сообщил анонимный представитель администрации Буша. Другие детали плана пока не сообщаются.
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