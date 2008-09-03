США выделят $1 миллиард в помощь Грузии?

Администрация Буша в среду объявит о предложении выделить около $1 млрд в помощь Грузии для восстановления после войны, сообщил представитель администрации, передает Reuters.

Планируемая помощь Грузии будет оказываться планомерно в течение нескольких лет, сообщил анонимный представитель администрации Буша. Другие детали плана пока не сообщаются.

Газета.ру