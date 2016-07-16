Мятежники в Турции на танке наехали на протестующего (видео)

Видео, на котором видно, как один из мятежников на танке наезжает на протестующего, опубликовало AMCnews.

Судя из видео, очевидцы инцидента сразу кинулись на помощь пострадавшему.

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Ранее УНИАН сообщал, что начатая Генштабом ВС Турции операция по задержанию военнослужащих, принявших участие в перевороте, завершена.

Кроме того, принимавшие участие в попытке переворота в Турции военные утверждают, что воспринимали происходящее как учения.