Reuters узнал о задержании 100 военных на авиабазе на юго-востоке Турции
15:32, 16 июля 2016Мир
1979 0
Около 100 военных задержаны на авиабазе Диярбыкар на юго-востоке Турции после попытки госпереворота.
REUTERS
Об этом сообщил источник в силах безопасности, передает Reuters.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка военного переворота. В стране ввели военное положение и комендантский час.
Премьер-министр страны Бинали Йылдырым заявил, что служба безопасности Турции взяла ситуацию под контроль. В настоящее время большинство организаторов мятежа задержаны.
Читайте такжеУчастники военного переворота захватили фрегат с командующим ВМС Турции
МИД Украины призвал украинцев воздержаться от поездок в Турцию до нормализации ситуации в этой стране.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter