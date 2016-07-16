Reuters узнал о задержании 100 военных на авиабазе на юго-востоке Турции

Об этом сообщил источник в силах безопасности, передает Reuters.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка военного переворота. В стране ввели военное положение и комендантский час.

Премьер-министр страны Бинали Йылдырым заявил, что служба безопасности Турции взяла ситуацию под контроль. В настоящее время большинство организаторов мятежа задержаны.

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МИД Украины призвал украинцев воздержаться от поездок в Турцию до нормализации ситуации в этой стране.