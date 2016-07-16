Премьер-министр Турции: ситуация в стране под контролем

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Одновременно он обвинил в организации попытки военного переворота оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Однако организация в США, близкая к проповеднику, отрицает его участие.

Йылдырым также заявил, что над столицей страны Анкарой была объявлена бесполетную зону.

Ранее УНИАН сообщал, что официальный представитель турецкой национальной разведки заявил, что попытка переворота была "отбита".

Напомним, поздно вечером 15 июля премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил о попытке военного переворота в стране.

При этом СМИ сообщили, что Глава Генерального штаба Турции Хулуси Акара захватили в заложники и удерживают в здании ведомства в Анкаре.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был вынужден обратиться к гражданам через видеосвязь с мобильного телефона.

Позже в Турции ввели военное положение и комендантский час.