Журналист показал фото террориста из Ниццы

Фотографию в своем Twitter опубликовал заместитель главного редактора Channel1Iba Амичай Штайн.

Как сообщал УНИАН, личность водителя была установлена. Им оказался 31-летний мужчина с двойным гражданством Франции и Туниса.

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Полиция сообщила о проведении обыска в его квартире.

Напомним, грузовой автомобиль умышленно въехал в толпу людей во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце. Количество жертв достигло 84 человек. В результате теракта госпитализированы 54 ребенка.