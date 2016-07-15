Журналист показал фото террориста из Ниццы
16:11, 15 июля 2016Мир
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Появилось фото террориста Мохаммеда Лахуайеджа Бухлеля, который совершил нападение в Ницце.
Мохаммед Лахуайедж Бухлель убил 84 человека / Twitter/Amichai Stein
Фотографию в своем Twitter опубликовал заместитель главного редактора Channel1Iba Амичай Штайн.
#BREAKING: Picture of #Nice attacker Mohamed Lahouaiej Bouhlel pic.twitter.com/Pk114saSpk— Amichai Stein (@AmichaiStein1) July 15, 2016
Как сообщал УНИАН, личность водителя была установлена. Им оказался 31-летний мужчина с двойным гражданством Франции и Туниса.
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Полиция сообщила о проведении обыска в его квартире.
Напомним, грузовой автомобиль умышленно въехал в толпу людей во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце. Количество жертв достигло 84 человек. В результате теракта госпитализированы 54 ребенка.
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