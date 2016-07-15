Журналист показал фото террориста из Ниццы

16:11, 15 июля 2016
Мир
5293 0

Появилось фото террориста Мохаммеда Лахуайеджа Бухлеля, который совершил нападение в Ницце.

Twitter/Amichai Stein

Фотографию в своем Twitter опубликовал заместитель главного редактора Channel1Iba Амичай Штайн.

Как сообщал УНИАН, личность водителя была установлена. Им оказался 31-летний мужчина с двойным гражданством Франции и Туниса.

Читайте такжеТеракт в Ницце: СМИ назвали имя водителя грузовика

Полиция сообщила о проведении обыска в его квартире.

Напомним, грузовой автомобиль умышленно въехал в толпу людей во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце. Количество жертв достигло 84 человек. В результате теракта госпитализированы 54 ребенка.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter