Теракт в Ницце: полиция проводит обыски в доме водителя грузовика

Об этом сообщили правоохранители, пишет Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

Как отмечает издание, личность водителя была установлена. Им оказался 31-летний мужчина с двойным гражданством Франции и Туниса.

Читайте такжеЖестокий теракт в Ницце: в сети появились кадры столкновения грузовика с толпой (видео)

Как сообщал УНИАН, грузовой автомобиль умышленно въехал в толпу людей во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце. Количество жертв достигло 84 человек. В результате теракта госпитализированы 54 ребенка.

Президент Франции Франсуа Олланд назвал нападение в Ницце терактом.