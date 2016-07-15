Теракт в Ницце: полиция проводит обыски в доме водителя грузовика
11:56, 15 июля 2016Мир
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Французская полиция сейчас проводит обыски в доме водителя грузовика, который убил по меньшей мере 84 человека на набережной в Ницце.
REUTERS
Об этом сообщили правоохранители, пишет Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.
Как отмечает издание, личность водителя была установлена. Им оказался 31-летний мужчина с двойным гражданством Франции и Туниса.
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Как сообщал УНИАН, грузовой автомобиль умышленно въехал в толпу людей во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце. Количество жертв достигло 84 человек. В результате теракта госпитализированы 54 ребенка.
Президент Франции Франсуа Олланд назвал нападение в Ницце терактом.
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