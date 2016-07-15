В ЕС отреагировали на теракт во Франции

Об этом заявил в Twitter председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

«Мы будем бороться против терроризма внутри и за пределами Евросоюза. Нашу решительность можно обеспечить только нашим единством», - говорится в сообщении.

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В свою очередь, глава Евросовета Дональд Туск отметил, что Европа едина с французским народом и правительством в борьбе с «насилием и ненавистью», передает Reuters.

Как сообщал УНИАН, грузовой автомобиль умышленно въехал в толпу людей во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце. В результате теракта в Ницце погибли до 80 человек.