В ЕС отреагировали на теракт во Франции
07:22, 15 июля 2016Мир
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ЕС продолжит борьбу с терроризмом внутри союза и за его пределами.
REUTERS
Об этом заявил в Twitter председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
«Мы будем бороться против терроризма внутри и за пределами Евросоюза. Нашу решительность можно обеспечить только нашим единством», - говорится в сообщении.
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В свою очередь, глава Евросовета Дональд Туск отметил, что Европа едина с французским народом и правительством в борьбе с «насилием и ненавистью», передает Reuters.
Как сообщал УНИАН, грузовой автомобиль умышленно въехал в толпу людей во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце. В результате теракта в Ницце погибли до 80 человек.
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