В 2015 году Германия пополнилась рекордным количеством мигрантов

Это на 672 тыс. больше, чем в 2014 году. В то же время около одного миллиона 140 тыс. выехали из страны, сообщает украинская редакция "Немецкой волны". Таким образом, чистый прирост количества жителей Германии достиг 1,1 млн человек, сообщило Федеральное статистическое ведомство. По его данным, в основном рост произошел благодаря притоку мигрантов.

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Около 45% новоприбывших составляли граждане Евросоюза, еще 13% - приезжие из других стран Европы, 30% - из Азии и 5% - из Африки.

Особенно возросла численность мигрантов за счет выходцев из Сирии, Румынии, Польши, Афганистана и Болгарии.

Относительно украинцев, то за прошлый год в Германию их прибыло 16 тыс., тогда как покинуло Германию- менее 5 тыс. Россиян приехало 25 тыс., а выехало почти 12 тыс. Больше всего граждан выехало в Польшу и Румынию - 132 и 126 тыс. соответственно.

В течение 2015 года более 4 тыс. украинцев получили гражданство Германии.