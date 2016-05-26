Die Welt: ЕС опасается появления нового маршрута для беженцев

Об этом сообщает Кристоф Шильтц в статье "ЕС опасается появления нового маршрута для беженцев", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Европейский союз обеспокоен тем, что маршруты беженцев перемещаются в направлении Египта и могут превратить эту страну в одну из крупнейших транзитных стран для мигрантов, которые направляются в Европу. "Есть конкретные признаки роста миграционных потоков из Египта", - сказал дипломат ЕС. По информации газеты "Die Welt", в связи с новыми тенденциями, многие государства-члены, в том числе Италия и Франция, потребовали расширения военной миссии ЕС "София" на восток в сторону Египта и Крита.

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До сих пор миссия "София" была развернута в открытом море возле побережья Ливии. Но на прошлой неделе, после заседания Комитета по политике и безопасности (PSC), планы по расширению зоны проведения операции не увенчались успехом. Поэтому на этой неделе министры иностранных дел ЕС также не будут обсуждать этот вопрос.

Греция опасается появления нового лагеря на Крите

Причина: Греция наложила вето. Правительство в Афинах опасается, что на острове Крит может возникнуть новый большой лагерь беженцев, что негативно влияет на настроение населения и развитие туризма.

Крит расположен на морском пути из Египта на материковую Грецию. Греция аргументирует свое вето тем, что после расширения военной операции пойманных беженцев будут привозить на средиземноморский остров.

Кроме того, открытым остается вопрос о том, есть ли у ЕС достаточное количество суден, чтобы расширить борьбу с организованными преступными сетями до берегов Египта и, возможно, даже в египетские порты.

Германия призвала провести подробную проверку планов, прежде чем принимать решение. Во время внутренних дискуссий правительство в Каире выдвинуло свои условия для борьбы с контрабандистами в египетских портах, поскольку опасается ограничения своих суверенных прав. Высокопоставленные европейские дипломаты явно намекнули на то, что вопрос "расширения территории средиземноморской миссии ЕС "София" в направлении Египта и Крита еще не снят с повестки дня".

Запад Египта как транзитный регион для беженцев

Ведущие немецкие парламентарии в ЕС призвали европейцев действовать быстро. Вице-президент Европарламента Александр Граф Ламбсдорф (СвДП) сказал: "Существует большая опасность того, что не только Ливия, но и запад Египта превратится в транзитный регион для беженцев".

Именно поэтому ЕС должен "как можно скорее" расширить свою военную операцию в направлении Египта. Ламбсдорф заявил: "Мы должны преследовать одинаковые цели. ЕС должен немедленно принять меры. Нельзя начинать приготовления, только когда начнут прибывать первые потоки беженцев из Египта".

Контрабандисты пытаются закрепиться в небольших портах

Влиятельный председатель Комитета по иностранным делам в Европейском парламенте Эльмар Брок (ХДС) сказал: "Мы должны принять соответствующие меры во всех государствах, где могут возникнуть маршруты беженцев. Египет может представлять интерес в качестве транзитной страны для беженцев из Судана, Эритреи и Сомали". Необходимо предотвратить деятельность контрабандистов в этих странах.

"Расширение средиземноморской миссии ЕС в сторону Египта может помочь бороться с контрабандистами", - сказал Брок. Он подчеркнул, что преступники уже сегодня систематически пытаются закрепиться в небольших портах в западной части Египта. Многие из этих сетей контрабандистов уже находятся под контролем "Исламского государства" (ИГ).

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Брок призвал бороться с контрабандистами в портах. "В моем христианском понимании, людей можно будет спасти, только когда они окажутся в открытом море". Важно стремиться к диалогу с африканскими странами: "Многие беженцы прибывают из стран, которые не следуют принципам Конституционного Суда. Но мы должны вести переговоры и сотрудничать с этими странами, в интересах беженцев".

Миссия "София" продлена на год

Миссия "София", в которой задействованы примерно 950 солдат бундесвера, началась в прошлом году. Ее срок истекает в июле, поэтому в прошлый понедельник ее продлили еще на один год. Для борьбы против контрабандистов к берегам Ливии были отправлены судна ЕС, которые уполномочены останавливать подозрительные лодки, обыскивать их и даже конфисковать. К тому же, "София" спасает беженцев во время бедствий на море.

До сих пор было арестовано 70 контрабандистов, уничтожено более 100 суден, солдаты спасли 13 000 человек. В дополнение к борьбе с контрабандистами, солдаты ЕС в будущем должны будут также позаботиться о создании ливийской береговой охраны и военно-морского флота, а также о соблюдении эмбарго ООН на поставки оружия.

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"София" до сих пор развернута только в акватории за пределами ливийских территориальных вод. В Брюсселе единогласно заявляют, что Средиземноморье – это "территория, где НАТО и ЕС могут тесно сотрудничать, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе".