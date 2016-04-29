Около 700 случаев заражения вирусом Зика зафиксированы в Пуэрто-Рико

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters , которое цитирует Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

По данным агентства, осложнения, вызванные вирусом Зика, стали причиной смерти одного из заболевших. Еще у пяти заразившихся, предположительно, обнаружен синдромом Гийена-Барре, редкое неврологическое заболевание, которое ослабляет мышцы и может быть причиной паралича.

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Впервые лихорадка Зика была выявлена в 1947 году в Уганде. 1 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку лихорадки Зика в странах Южной и Северной Америки чрезвычайной ситуацией для международного здравоохранения.

Переносчиками вируса выступают комары Aedes aegypti. К клиническим признакам заболевания относятся повышение температуры, озноб, головные боли, боли в мышцах и суставах. В конце ноября 2015 года в министерстве здравоохранения Бразилии предупредили, что заражение вирусом Зика в период беременности может вызывать у ребенка микроцефалию - врожденный дефект, который заключается в значительном уменьшении размера черепа и сопровождается умственной отсталостью, различными отклонениями, нарушениями слуха и зрения.