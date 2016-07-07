В США девушка стримила в Facebook, как умирает ее парень (видео)
В американском Миннеаполисе девушка записывала на видео, как умирает ее парень, в которого стрелял полицейский.
Как сообщает телеканал CBS, полицейский выстрелил в Филландо Кастайла несколько раз.
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Лавиш Рейнолдс, которая и сняла ролик, говорит, что ее парень предупредил сотрудника полиции, что достанет бумажник из кармана. Но когда он потянулся к карману, правоохранитель выстрелил в него четыре раза.
На видео видна рука полицейского с пистолетом, направленным на раненого.
На записи слышно, как полицейский кричит: "Я говорил ему не тянутся к нему!". Рейнолдс комментирует все происходящее. На заднем сидении плачет ее дочь.
Вскоре мужчина умер от ранений в больнице.
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