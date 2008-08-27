Россия будет реагировать на ПРО в Европе "военным способом" - Медведев

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что Россия будет реагировать военным способом на размещение объектов ПРО США в Чехии и Польше, сообщают «Подробности».

«Эти ракеты находятся рядом с нашей границей и представляют для нас угрозу, это абсолютно точно. Так что это, конечно, создает дополнительную напряженность. Нам придется на нее как-то реагировать, реагировать, естественно, военным способом", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ в интервью телеканалу "Аль-Джазира" во вторник в Сочи. Он выразил мнение, что НАТО это понимает.

Д.МЕДВЕДЕВ сказал, что Россия негативно относится к перспективе предоставления Грузии и Украине плана по приему в НАТО. "Если решение о предоставлении плана о членстве будет принято, то нас это ни в коей мере не будет радовать", - сказал президент РФ. При этом он добавил: "Это дело, в конце концов, НАТО".

"Мы с НАТО старались развивать партнерские отношения, НАТО в последнее время пытаются их пересмотреть", - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.

"Я вчера сказал: хотят пересмотреть - пусть пересматривают. Можно друг другу и до свидания сказать, трагедии не произойдет", - подчеркнул президент РФ.