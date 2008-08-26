В грузинский порт направился американский эсминец

Эсминец "Макфол" американских ВМС, с 24 августа находившийся в грузинском порту Батуми, направился в Поти, чтобы доставить гуманитарную помощь. Об этом сообщает AFP со ссылкой на посольство США в Грузии. В Поти после недавнего военного конфликта остались российские блокпосты. По информации агентства, "Макфол" и еще один американский корабль, сопровождающий его, планируют прибыть в порт 27 августа.

Лента.ру напоминает, что гуманитарная помощь из США доставляется военными кораблями и самолетами в соответствии с решением президента Соединенных Штатов Джорджа Буша, поддержавшего Грузию в ее конфликте с Россией. Представители России выразили недовольство такой формой доставки помощи, предположив, что этими рейсами в страну может доставляться оружие.