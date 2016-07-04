Турция предъявила обвинения 13 задержанным в связи с терактом в Стамбуле

Подозреваемым, среди которых 10 турецких граждан и трое иностранцев, предъявили обвинения в убийстве, создании угрозы единству государства, а также участии в террористической группировке, передает ZN.ua со ссылкой на Reuters.

По последним данным, по подозрению в организации теракта задержаны уже более 40 человек. Ранее также сообщалось, что унесший жизни 43 человек теракт в Стамбуле 28 июня совершили трое смертников с гражданством России, Узбекистана и Киргизии.

Власти Турции заявили о причастности к терактам боевиков группировки ИГ.

Как сообщал УНИАН, в международном терминале аэропорта Стамбула вечером 28 июня произошли взрывы. Атаки совершили трое смертников, рассказал губернатор Стамбула Васип Шахин. Власть отмечает, что большинство погибших являются гражданами Турции, однако среди них было 13 иностранцев. Ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство".