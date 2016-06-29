"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Стамбуле - СМИ

"Уже известно, что террористическая организация ИГ взяла на себя ответственность за теракт. Полиции до сих пор неизвестно, как смертникам удалось попасть в аэропорт с оружием. Сейчас ведется расследование", - рассказала корреспондент ТСН.uа.

Также по ее словам, в Турции продолжается блокирование социальных сетей и никаких комментариев по этому поводу от властей нет. В самом Стамбуле панические настроения, ведь с ночи был запрет освещения любой информации в СМИ. Люди напуганы.

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"В городе существует такая пословица, если ты турист и тебе страшно, иди в аэропорт - это самое безопасное место, и с тобой там ничего не случится. Поэтому, когда произошел взрыв в таком месте, это вызвало панику", - добавила корреспондент.

Как сообщал УНИАН, в международном терминале аэропорта Стамбула вечером 28 июня произошли взрывы.

По данным СМИ, число жертв теракта в аэропорту Стамбула возросло до 43. Среди погибших – гражданка Украины.