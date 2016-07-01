Армия Асада потеряла контроль над ключевым городом в сирийской Латакии

Об этом сообщили в Сирийской обсерватории по правам человека, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Армия Асада взяла под контроль Кенсаб в феврале этого года при поддержке российской авиации. Город, расположенный недалеко от турецкой границы и находящийся на высоте в горной местности, был оплотом сирийских повстанцев, напоминает правозащитная организация.

Среди захвативших Кенсаб есть и террористическая группировка «Фронт ан-Нусра», отмечает Reuters. В своем заявлении, распространенном через интернет, «Фронт ан-Нусра» сообщила, что она в составе альянса исламистских повстанческих групп захватила Кенсаб и другие небольшие населенные пункты, а также несколько танков и артиллерийских орудий.

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Провинция Латакия граничит с провинцией Идлиб, которая является оплотом целого ряда сирийских повстанческих группировок, включая «Фронт ан-Нусра».

Параллельно в другой сирийской провинции, Алеппо, «Фронт ан-Нусра» и другие группировки ведут активное наступление против правительственных сил, отмечает Reuters.

Ранее УНИАН сообщал, что 1 июля сирийский военный самолет разбился на северо-восток от Дамаска в пятницу, его пилот якобы был захвачен повстанцами.