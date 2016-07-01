В районе Дамаска упал сирийский военный самолет - Reuters
14:30, 01 июля 2016Мир
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Сирийский военный самолет разбился на северо-восток от Дамаска в пятницу, его пилот якобы был захвачен повстанцами.
REUTERS
Об этом сообщили в Сирийской обсерватории по правам человека, передает Reuters.
Сирийские государственные СМИ сообщили, что авария была вызвана технической неисправностью, продолжаются поиски пилота, который катапультировался.
В свою очередь повстанцы утверждают, что самолет был сбит, но не рассказали об оружии, которое было использована для этого.
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Представитель повстанцев Джайш аль-Ислам распространил фотографию, на которых видно захваченного пилота.
Как сообщал УНИАН, 6 июня в Сирии в окрестностях Алеппо разбился военный самолет.
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