В районе Дамаска упал сирийский военный самолет - Reuters

Об этом сообщили в Сирийской обсерватории по правам человека, передает Reuters.

Сирийские государственные СМИ сообщили, что авария была вызвана технической неисправностью, продолжаются поиски пилота, который катапультировался.

В свою очередь повстанцы утверждают, что самолет был сбит, но не рассказали об оружии, которое было использована для этого.

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Представитель повстанцев Джайш аль-Ислам распространил фотографию, на которых видно захваченного пилота.

Как сообщал УНИАН, 6 июня в Сирии в окрестностях Алеппо разбился военный самолет.