Олланд и Меркель обсудили последствия Brexit

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на помощника Олланда, передает РБК.

По словам собеседника, стороны достигли полного взаимопонимания в вопросе о том, как нужно решать ситуацию, создавшуюся в результате референдума по Brexit.

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Олланд и Меркель обсудили вопрос о необходимости быстро действовать на множество конкретных приоритетов. «Они надеялись на полную ясность, чтобы избежать неопределенности», — сообщил помощник Олланда, не сообщив никаких подробностей.

27 июня Меркель проведет переговоры с Олландом и премьер-министром Италии Маттео Ренци в Берлине.

Как сообщал УНИАН, президент Франции Франсуа Олланд заявил, что после британского референдума о выходе из Евросоюза Париж и Берлин должны взять на себя ответственность за сохранение единства ЕС. Олланд отметил, что решение о выходе Великобритании из ЕС стало для него неприятным сюрпризом.